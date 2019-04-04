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В ЦИК сделали важное замечание по дебатам Зеленского и Порошенко

четверг, 04 апреля 2019, 22:11

В ЦИК заявили, что дебаты кандидатов в президенты будут финансироваться из госбюджета в том случае, если они пройдут в Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

В ЦИК напомнили Зеленскому и Порошенко о Законе "О выборах Президента" и своем постановлении от 5 мая 2014 года № 472.

"Теледебаты проводятся в студии, оформление которой не может содержать агитационных материалов в пользу любого из кандидатов", – отмечают в ЦИК.

Согласно с законом, установленная дата проведения теледебатов - последняя пятница перед днем голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире с его продолжительностью не менее 60 минут.

Причем, согласно утверждению Центризбиркома, дебаты могут быть проведены только в случае их назначения. Однако до сегодняшнего дня они официально не объявлены.

"Важность этих теледебатов является бесспорной как с точки зрения соблюдения закона, так и с точки зрения общественного интереса", – отмечают в ЦИК.

Между тем, как подчеркивает комиссия, за свой счет кандидаты могут дебатировать где и когда пожелают.

Как написал на своей странице в Facebook председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, "не успели переговоры начаться, как успели завершиться".

"Не знаю, каким будет ответ кандидата Порошенко кандидату Зеленскому, но комментарий Общественного будет следующим: "Господа кандидаты. Дебаты - за "Законом о выборах президента Украины". В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя", - написал он.

Напомним, эмоции украинцев в связи с видеообращением Владимира Зеленского к Петру Порошенко о дебатах, не утихают.

Как сообщал "Апостроф", украинцы ожидают от возможных дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко не содержательного диалога, а сценку из очередного ток-шоу.

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