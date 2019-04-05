Порошенко высказался о предложении Тимошенко стать ведущей дебатов с Зеленским: видео

Кандидат в президенты Петр Порошенко считает предложение Владимира Зеленского назначить арбитром для проведения дебатов Юлию Тимошенко необдуманным.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, заданный корреспондентом "Апострофа". Это при том, что Порошенко на вопросы журналистов не отвечал.

"Дебаты это не шоу. Я считаю, что подобное легкомысленное обращение это неуважение к политику Юлии Владимировне Тимошенко, которая заняла 3 место. И, кстати, неуважение к ее избирателям ... чтобы она была в такой роли, которую ей попытался делегировать Владимир Зеленский", - сказал он.

Как сообщалось, ранее Тимошенко ответили на предложение Зеленского по дебатам.

Подробнее о бесполезности дебатов в украинских реалиях, читайте в материале "Апострофа": Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко.