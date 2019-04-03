Какой президент Украины выгоден Путину и почему: в России дали ответы

Уверенное первое место в первом туре президентских выборов одержал Владимир Зеленский. Одним из его слабых мест является полное отсутствие политического опыта. О том, воспользуется ли этим Россия, если Зеленский станет президентом, и как в Кремле восприняли результаты первого тура, "Апострофу" рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

Во-первых, первый тур украинских выборов был отрадно конкурентным и честным, потому что наблюдатели были везде. Это не значит, что не было попыток фальсификации. Где-то украли в пользу одного, где-то - в пользу другого. Если нет систематизированного воровства в пользу одного кандидата, этими отдельными случаями нарушений вполне можно пренебречь. Нарушения есть всегда, потому что выборы - есть зона политического конфликта.

Во-вторых, очень приятно то, что украинские социологи хорошо предсказали результат. Это, опять же, знак доброкачественности процесса. Социология - не бог весть какая сложная задача, если люди честно отвечают и если у социологов нет задачи подтасовать. Экзитпол - это вещь абсолютно проверенная и почти идеально точная, потому что людей спрашивают через пять минут после голосования.

Но самая главная сторона этих выборов, вне зависимости от того, кто прошел во второй тур, это то, что со стороны видно, как формируется украинская политическая нация (именно политическая, которая означает общую идентичность граждан Украины разной национальности). Это явление, как я понимаю, не очень осознанное. Но результаты выборов, если смотреть со стороны, очень отчетливо его показывают: нет прежнего раскола в этническом пространстве, он в значительной степени сгладился. Я вижу формирование общности правового пространства при безукоризненном соблюдении индивидуальных прав.

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Думаю, во втором туре гораздо больше шансов у господина Зеленского, но они не стопроцентные. У Порошенко тоже есть сильные стороны. В моем понимании, соотношение вероятности победы одного к другому – примерно четыре или пять к одному.

Если же говорить об ожиданиях Кремля, то у России нет всерьез обдуманной, долгосрочной и рациональной стратегии на украинском направлении. Подход путинской России тактический, а не стратегический, и он заключается в том, чтобы максимально больно прищемить хвост Порошенко, потому что он достаточно успешно сопротивлялся кремлевским инициативам. Точно так же, как в России не было стратегического плана по отношению к Грузии, а было острое желание прищемить хвост Саакашвили. Им это удалось, но какая польза от того, что Саакашвили лишился власти, если Грузия все равно движется в европейскую систему ценностей и НАТО. И то же самое с Украиной.

К сожалению, смысл, задачи и цели российской политики на украинском фланге сводятся к субъективно обидчивому подходу в отношении господина Порошенко. Если Порошенко проиграет, это вызовет бурю восторгов у одного конкретного человека в Кремле, и он, конечно, никогда этого не покажет. Но, думаю, реальные возможности Кремля повлиять на события в Украине сильно сократились по сравнению с тем, что было пять лет назад.

В Кремле Зеленского, конечно, рассматривают как предпочтительный вариант. Во-первых, потому что его фамилия не "Порошенко". Второе соображение, чуть-чуть более рациональное, заключается в том, что Зеленский - молодой, неопытный, и, возможно, его удастся каким-то образом "развести" или провести Украину путем хаотизации, когда не так важно, какие силы действуют - важно, чтобы они дестабилизировали ситуацию. Возможно, рассчитывают раскачать протест среди украинских националистов, чтобы создать Зеленскому трудности. Задача в том, чтобы помешать Украине двигаться по пути европеизации любыми способами.