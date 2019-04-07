Президент Eurolab оскандалился заявлением о воссоединении Украины и России: видео

Телеведущий Андрей Пальчевский, который является основателем медицинского центра Eurolab, где сдавал анализы кандидат в президенты Владимир Зеленский, попал в скандал с заявлением об отношениях Украины и России.

Его он озвучил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"В Украине в 2019 году есть возможность перехода от старой, олигархической формы правления, к новой. Первое – это Владимир Зеленский, который лидирует и меньше всех ассоциируется с олигархатом. И второе: обиженная Юлия Тимошенко, которая, как мы надеемся – украинцы – посадит своих обидчиков, старых олигархов в тюрьму. И последнее, самое главное: чем больше и грубее вы будете ругать Украину, тем дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения. Я очень вас прошу", – сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Eurolab довела сеть до истерики письмом к Порошенко.