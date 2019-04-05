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Зеленский объявил результаты своих анализов на наркотики: опубликовано фото

пятница, 05 апреля 2019, 17:30

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский предоставил общественности результаты своих анализов на наркотики.

Данные, полученные из лаборатории, победитель первого тура президентских выборов опубликовал на своей странице в Facebook.

"Весна пришла и мы сделали это вместе", - подписал документ шоумен.

В самом заключении из лаборатории говорится, что в крови Владимира Зеленского наркотических средств не выявлено.

"В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием", - говорится в документе.

Интересно, что дата забора анализов указана как 2 апреля, что отметили пользователи в комментариях. Напомним, что публично свои анализы Зеленский сдал в лаборатории сегодня, 5 апреля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко обвинили Владимира Зеленского в том, что он не сдержал обещания, данного в рамках предвыборных дебатов.

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