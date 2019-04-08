Никаких стадионов: в ЦИК жестко высказались о дебатах Зеленского и Порошенко

В ЦИК рассказали, в каком именно месте должны проходить официальные дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук, передает РБК.

"Обращаю ваше внимание на существующее постановление ЦИК от 5 мая 2014 года № 472, которым установлено место проведения дебатов. Там лишь указан старый адрес на улице Мельникова, которая сейчас - Юрия Ильенко. Но адрес тот же. Это уже помещение общественной телерадиокомпании. Именно там должны проводиться дебаты. Это теледебаты, которые должны быть обязательно проведены в соответствии с законодательством", - заявила она.

По ее словам, средства на проведение дебатов были заложены в государственный бюджет еще в 2018 году.

"Важной характеристикой этих дебатов является то, что они оплачиваются из средств государственного бюджета, распорядителем которых является ЦИК. Безусловно, эти средства были заложены еще в 2018 году. Это часть избирательного процесса", - отметила Слипачук.

Как сообщал "Апостроф", ранее ЦИК официально назвала победителей первого тура выборов президента Украины.