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ЦВК официально назвала победителей первого тура выборов президента: видео

воскресенье, 07 апреля 2019, 16:07

В воскресенье, 7 апреля, Центральная избирательная комиссия огласила официальные результаты первого тура президентских выборов в Украине.

Об этом сообщает "5 канал", который вел трансляцию.

Заседание ЦИК, на котором Комиссия установила уточненные результаты первого тура выборов главы государства 31 марта, началось в 12:00.

Комиссия получила бумажные протоколы от всех окружных избирательных комиссий с пометкой "Уточненный". Последние из них поступили в ЦИК в субботу, 6 апреля.

Как сообщал "Апостроф", кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет преимущество над Петром Порошенко во втором туре, однако результаты выборов все еще могут измениться.

Также журналист Виталий Портников заявил, что если бы военнослужащие украинской армии единогласно поддержали в первом туре президентских выборов Петра Порошенко, то это бы говорило о том, что они не могут сделать свободное волеизъявление.

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