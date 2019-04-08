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Кто может стать сильным премьером при Зеленском: названа фамилия

понедельник, 08 апреля 2019, 09:20

Украине нужен сильный премьер-министр, за кресло которого уже начала борьбу лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал политтехнолог Сергей Гайдай.

"...Нам нужен сильный премьер. Юлия Владимировна уже начала борьбу за премьерство. Если Зеленский, как президент, будет показывать слабую эффективность, она разовьет деятельность оппозиционную, критикующую и тогда будет перебирать на себя полномочия. Если вдруг Зеленский покажет высокую эффективность, может быть все будет иначе", - заявил он.

Также Гайдай рассказал о возможности политического союза Владимира Зеленского с Юлией Тимошенко.

"Такой союз невозможен. Я думаю, Юлия Тимошенко понимает, что та часть электората, на которую она рассчитывала, ушла к Зеленскому. Да Юлия Тимошенко и сама заявила, что союза с Зеленским не будет. А слухи о том, что Тимошенко поддерживает Зеленского, которые распространялись во время ночи голосования - это не более чем слухи", - констатировал политтехнолог.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Разрыв минимум вдвое - Сергей Гайдай о втором туре выборов президента".

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