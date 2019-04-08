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Зеленский попросил защиты у Авакова: что известно

понедельник, 08 апреля 2019, 14:27

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился в Министерство внутренних дел для предоставления ему охраны.

Об этом сказал на брифинге в понедельник, 8 апреля, в Киеве советник министра внутренних дел Иван Варченко.

"До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девятерых кандидатов в президенты. В настоящее время о такой охране обратился штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет с списке бюллетеней при повторном голосовании", – уточнил он.

Также он добавил, что Нацполиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты. Это связано с тем, что задача правоохранителей - обеспечить коммуникацию со всеми субъектами избирательного процесса.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как будут "убивать" рейтинг ноумена перед вторым туром президентских выборов.

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