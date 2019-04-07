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Зеленский ест жареных детей: как будут "убивать" рейтинг шоумена

воскресенье, 07 апреля 2019, 14:59

В преддверии второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского ждет настоящий политический ад.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил политтехнолог Сергей Гайдай.

Так, отвечая на вопрос о том, что ждет Зеленского, он ответил, что шоумена "ждет ад второго тура".

"Теперь все, что делал штаб Петра Порошенко в части компромата и противодействия своим противникам, сконцентрируется на нем. Мы услышим, что Зеленский и детей жареных ел, и рептилоидом является, и так далее..." - заявил Гайдай.

При этом он считает, что победа во втором туре по сути ничего не изменит для Зеленского, поскольку в должности президента он должен будет решить колоссальные проблемы Украины.

"Потом у него будет ад президентства, потому что количество тех проблем, которые придется решить, будет колоссальным", - подчеркнул эксперт.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Разрыв минимум вдвое - Сергей Гайдай о втором туре выборов президента.

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