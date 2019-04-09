Скандальный нардеп напал на человека из команды Зеленского: фото и видео инцидента

Народный депутат Олег Барна набросился с кулаками на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Об этом пострадавший Святослав Юраш сообщил на своей странице в Facebook.

"Болтаем с Татьяной Даниленко и тут врывается вещий Олег. Только меня он не выносил. Принялся рвать мою любимую рубашку и требовать чтобы я не говорил о главнокомандующем и Иловайск. С взаимными криками разошлись. Спасибо полиции.

Повторяюсь, Петр Порошенко, как главнокомандующий имел выбор. Выбор между подкреплением в Иловайск и парадом. Он выбрал парад. Произошел котел и тысяча лучших была потеряна. Этот выбор и многочисленные другие мы не простим "главнокомандующему".

Спасибо, Господину Барне, что дал причину напомнить о ужас и что клоунов в Украинском парламенте надо искать", - написал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Петр Порошенко готов прийти на дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля при условии, что Владимир Зеленский придет в студию "Общественного" 14 апреля.