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Советник Авакова рассказал о приоритетном назначении Зеленского в случае его избрания
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Советник Авакова рассказал о приоритетном назначении Зеленского в случае его избрания

вторник, 09 апреля 2019, 09:25

Одним из главных назначений нового президента Владимира Зеленского, в случае его избрания, станет назначение аудитора Национального антикоррупционного бюро, который должен будет проверить объективность расследования всех громких коррупционных дел агентством.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко для Politeka.

Он отметил, что у действующего президента с назначением аудитора антикоррупционного органа возникла проблема – единственный кандидат на эту должность, предложенный Порошенко – Павел Жебривский, быстро покинул должность.

«Когда Зеленский станет президентом, одно из немногих назначений, которое он сможет сделать – это назначить аудитора НАБУ. Порошенко назначал на эту должность Павла Жебривского, но тот подал в отставку», - отметил Геращенко.

Советник министра указал на известные факты личных встреч президента Порошенко с главой НАБУ Артемом Сытником. У МВД есть подозрения, что именно в ходе такого рода встреч и выбирались приоритеты работы антикоррупционного органа, и именно обновленный аудит НАБУ должен деполитизировать работу агентства.

«Рекомендую будущему президенту назначить аудитора НАБУ и задать вопросы, почему одни дела продвигались быстро и уничтожали репутацию министров или политиков, заканчиваясь пшиком в судах, а другие, связанные с окружением президента, вообще не расследовались. После известных эпизодов посиделок Сытника с Грановским у президента, именно аудит НАБУ должен рассказать, какие дела были обосновано закрыты, а какие нет».

Как сообщал Апостроф, в конце марта в связи с отменой статьи о незаконном обогащении в Конституционном суде, НАБУ закрыло 20 уголовных производств на общую сумму около 500 миллионов гривен. Среди них были дела против экс-главы ГФС Романа Насирова и мэра Одессы Геннадия Труханова.

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