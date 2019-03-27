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В НАБУ заявили о закрытии дел на полмиллиарда гривен: что произошло

среда, 27 марта 2019, 20:39

В связи с отменой ответственности за незаконное обогащение в Украине, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло 20 уголовных производств на общую сумму около полмиллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Из-за решения Конституционного суда полностью закрыты 26 уголовных производств и 37 - в части ст.368-2 УК Украины. Общая сумму состояния, законность происхождения которых исследовали детективы НАБУ в этих делах, составила около 500 млн. грн.", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении. По ней, к примеру, "проходит" председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров.

Как сообщал "Апостроф", ранее НАБУ закрыло дело против первого заместителя председателя СБУ Павла Демчины.

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