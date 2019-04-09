Заявление Зеленского о переговорах с Путиным отразили в меткой карикатуре

Известный российский художник Сергей Елкин опубликовал меткую карикатуру на заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о переговорах с Путиным.

Соответствующая карикатура опубликована в Twitter.

На карикатуре можно увидеть президента России Владимира Путина, который держит в руках газету. Газета открыта на статье о намерении Зеленского пойти на переговорный процесс с президентом РФ. При этом, на карикатуре видно, что у Путина тут же возникает мысль: "Что? Мне тоже сдавать анализы?"

Напомним, что Владимир Зеленский перед дебатами с Петром Порошенко инициировал сдачу анализов на наркотики и алкоголь.

Как сообщал "Апостроф", ранее показал новую яркую карикатуру на результаты выборов в Украине. Также Елкин нарисовал яркую карикатуру на реакцию российского президента Владимира Путина на выборы президента Украины.