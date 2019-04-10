У Зеленского сделали заявление о новой сдаче анализов

Кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался сдавать анализы экспертам VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация).

Об этом сообщает BBC News Украина.

По словам политического консультанта кандидата Дмитрия Разумков, Владимир Зеленский уже сдал анализы.

"Был вопрос в сдаче анализов - анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то - в лаборатории", - сказал он.

Он считает, что "дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты".

Так, Зеленский на данный момент готовится к дебатам 19 апреля на НСК "Олимпийский".

При этом Петр Порошенко готовится к дебатам 14 апреля на стадионе в 14:00 и 19 апреля в 20:00 в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее Порошенко согласился сдать новые "президентские" анализы.