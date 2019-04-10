Кличко позвал кандидатов на новые анализы: стала известна реакция Порошенко

Действующий президент Украины и кандидат на выборах Петр Порошенко намерен посетить НСК "Олимпийский" с целью сдать анализы представителям антидопинговой организации волонтеров VADA, которых пригласил экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко.

Об этом уведомил источник в Администрации президента для "Украинской правды"

"Да. Мы планируем прибыть на НСК "Олимпийский", - уточнили в аппарате главы государства.

До этого Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям VADA с 15 до 18 часов 10 апреля.

Как сообщал "Апостроф", 8 апреля бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты сдать анализы перед вторым туром выборов в антидопинговой ассоциации VADA. В администрации президента посчитали, что речь идет о WADA - всемирном антидопинговом агентстве (организация, которая по результатам проверок отстраняла российских спортсменов от соревнований за употребление допинга – "Апостроф"), о чем президент Порошенко сообщил для СМИ.