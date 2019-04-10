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Порошенко сдаст новые "президентские" анализы: онлайн трансляция из "Олимпийского"

среда, 10 апреля 2019, 16:08

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал участников второго тура президентских выборов Петра Порошенко и Владимира Зеленского прийти 10 апреля в НСК "Олимпийский", чтобы повторно сдать анализы на наркотики. Порошенко согласился прийти и сдать их специалистам VADA. Зеленский никак не комментировал приглашение.

"Апостроф" ведет онлайн трансляцию события.

16:08 Как стало известно, у Зеленского решили, что кандидат не будет сдавать анализы во второй раз.

"Был вопрос в сдаче анализов - анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то - в лаборатории", - сказал политконсультант кандидата Дмитрий Разумков.

Он считает, что далее Зеленский и Порошенко встретятся на дебатах.

15:48 Представители VADA рассказали о процедуре взятия анализов:

"Кандидаты в президенты должны подписать документ, где они показывают, что они добровольно принимают участие в этом тестировании. Мы берем забор урины и кандидаты сами должны выбрать посуду. Они должны тщательно проверить, что она надежно запакована и если у вас есть сомнения, они могут выбрать другой комплект. Далее они принимают контейнеры и идут в специальную комнату, моют руки без мыла и открывают упаковку. Кандидат наполняет сосуд до половины и закрывает его, а наш представитель наблюдает за процессом.

Далее кандидаты должны открыть еще одну упаковку, где находятся еще два сосуда А и В, которые необходимы для забора. С контейнера материал переливается в эти два сосуда после чего они надежно закрываются. Затем их упаковывают в пластиковый пакет".

15:42 "Должен вас проинформировать, что сегодня после 16 часов дня на стадионе "Олимпийский" в лаборатории, президент Украины и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко повторно сдаст анализы на предмет выявления зависимости от алкоголя и наркотиков", - сказал представитель штаба президента Олег Медведев.

По словам политолога Александра Палия, отказ Зеленского пройти тест на наркотики у международных специалистов свидетельствует о том, что он наркоман.

Напомним, ранее Зеленский попал в скандал с результатами анализа.

По словам главного врача городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимира Ярового, в анализах президента Украины Петра Порошенко, которые он сдал на НСК "Олимпийский" 5 апреля, не найдено психоактивных веществ.

Читайте также на "Апострофе" все подробности о первой сдаче анализов кандидатами.

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