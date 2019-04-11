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Кандидата в президенты наказали за нарушение на выборах

четверг, 11 апреля 2019, 23:50

Лидеру "Радикальной партии" и кандидату на выборах президента 2019 года Олегу Ляшко был выписан административный протокол за демонстрацию на камеру своего избирательного бюллетеня во время голосования 31 марта.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас более 170 человек, таких которые получают уже протоколы. Надеюсь, что суд эти протоколы подтвердит и это будет хорошей превенцией... Административный протокол ему (Ляшко – прим. ред.) уже выписан", - сказал Аваков.

По его словам, более 300 уголовных производств были зарегистрированы за 3 месяца предвыборной компании и день голосования.

"В рамках этих дел у нас 24 подозрения уже предъявлены и 8 дел находятся в суде. Более 500 протоколов административных, в том числе многим народным депутатам, двум главам областных государственных администраций, мерам городов за публичную агитацию на избирательных участках и т.д.", - добавил министр.

Напомним, подробнее о нарушениях во время первого тура выборов президента в Украине читайте в материале "Апострофа": Побег с бюллетенями, подкуп избирателей и поджог урны: какие нарушения фиксируются на выборах.

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