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Появилась яркая видеопародия на Порошенко и Зеленского

четверг, 11 апреля 2019, 06:29

В сети обыграли ситуацию с подготовкой к дебатам между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским перед вторым туром президентских выборов с помощью "переозвучки" эпизода фильма Люка Бессона "Пятый элемент".

Видео опубликовал у себя на странице в Facebook глава Совета общественной безопасности Марк Гордиенко.

С помощью новой озвучки к оригинальному видеоряду из легендарного фильма обыгрываются обращения неопытного в политических баталиях шоумена Зеленского и уверенное согласие действующего президента участвовать в дебатах.

Как сообщал Апостроф, 8 апреля кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко принял участие в ток-шоу "Свобода слова", где сделал ряд громких заявлений относительно дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским. Он заявил, что готов участвовать в дебатах в любом удобном для оппонента формате, а также отметил, что кандидаты в обязательном порядке должны пройти медицинскую экспертизу на предмет выявления возможной наркозависимости.

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