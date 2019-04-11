Появилась яркая видеопародия на Порошенко и Зеленского

В сети обыграли ситуацию с подготовкой к дебатам между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским перед вторым туром президентских выборов с помощью "переозвучки" эпизода фильма Люка Бессона "Пятый элемент".

Видео опубликовал у себя на странице в Facebook глава Совета общественной безопасности Марк Гордиенко.

С помощью новой озвучки к оригинальному видеоряду из легендарного фильма обыгрываются обращения неопытного в политических баталиях шоумена Зеленского и уверенное согласие действующего президента участвовать в дебатах.

Как сообщал Апостроф, 8 апреля кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко принял участие в ток-шоу "Свобода слова", где сделал ряд громких заявлений относительно дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским. Он заявил, что готов участвовать в дебатах в любом удобном для оппонента формате, а также отметил, что кандидаты в обязательном порядке должны пройти медицинскую экспертизу на предмет выявления возможной наркозависимости.