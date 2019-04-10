Когда Зеленский и Порошенко хотят прийти на дебаты: в "Олимпийском" назвали даты

Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" получил запросы от представителей кандидатов на пост президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского о проведении дебатов.

Об этом сообщает пресс-служба НСК "Олимпийский".

Отмечается, что от представителя Порошенко поступил запрос - на 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля.

"Олимпийский" сообщает, что инициирован переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса.

Напомним, как ранее сообщалось, стоимость проведения дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко может колебаться в районе миллиона долларов.

Подробнее о дебатах читайте в материале "Апострофа": Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко.