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Нацполиция возбудила уголовное дело из-за видео с Зеленским
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Нацполиция возбудила уголовное дело из-за видео с Зеленским

четверг, 11 апреля 2019, 16:59

Полицейские проверят возможное наличие угрозы жизни или здоровью кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, после публикации в социальных сетях видеоролика, на котором его сбивает грузовик.

Об этом сообщает 11 апреля пресс-служба Нацполиции.

"По результатам мониторинга социальных сетей, Национальной полицией выявлены факты распространения видеоролика, в котором одного из кандидатов на пост президента Украины якобы сбивает грузовик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция отреагировала также на официальное заявление штаба Зеленского, в которой рекомендовано усилить охрану из-за вероятной угрозы жизни в упомянутом видеоролике.

По данному факту Главным следственным управлением Нацполиции открыто уголовное производство по статье ст. 346 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Проводится проверка, в рамках которой полиция выясняет обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению.

Также готовится официальный запрос к представителям администрации соцсетей, которые распространили это видео, - с целью его удаления.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети обыграли ситуацию с подготовкой к дебатам между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским перед вторым туром президентских выборов с помощью "переозвучки" эпизода фильма Люка Бессона "Пятый элемент".

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