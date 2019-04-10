В ПриватБанке объяснили, почему популярный сервис "пиарил" Зеленского

Стало известно, почему сервис мгновенных платежей LiqPay ПриватБанка отправлял клиентов на сайт кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Этот факт объяснила глава пресс-службы ПриватБанка Инна Музычук в Facebook.

По ее словам, официальным ресурсом LiqPay является liqpay.UA, а перенаправление на сайт Зеленского осуществляет не ПриватБанк, а владелец домена liqpay.COM.

При этом, она уточнила, что переадресация при оплате происходит только в тех интернет-магазинах, которые используют на своих сайтах устаревшие с лета 2017 года протоколы подключения к Liqpay.

По этой причине владельцам интернет-магазинов рекомендовано обновить протоколы и пользоваться официальным сервисом ПриватБанка.

Отметим, что некоторые пользователи с 9 апреля при попытке оплатить что-то в интернет-магазине через сервис Liqpay оказывались на сайте Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", ранее ПриватБанк выдал новое заявление по опасной сетевой афере.