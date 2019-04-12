Мать Зеленского рассказала, как отговаривала сына от выдвижения в президенты: видео

Римма Зеленская, мать кандидата на выборах Владимира Зеленского, рассказала, что родные советовали ему не баллотироваться в президенты.

Об этом она сообщила в интервью "Громадскому".

"Он советовался с нами. Но мы сказали ему, что это совершенно ему не нужно. Не нужно тебе идти туда, это грязь сплошная. Я, когда слушаю по телевизору эту грязь, у меня, понимаете, потом приступ после всего этого, что я смотрю. То, что мы давали ему совет, вы же понимаете, он взрослый человек. Ему 41 год. Мы посоветовали ему не идти, но он так решил. Это его выбор. Пусть так", – говорит Римма Зеленская.

По ее словам, Владимир Зеленский вырос в скромной обстановке.

"У нас семья была скромная, мы жили скромно очень. Пока папа защитился и достиг всего. Так что он воспитывался не в богатой семье, а в обыкновенной семье воспитывался. В рабочей, как говорится. У меня тоже высшее образование. Так что мы его воспитывали, как говорится, в таком духе. Поэтому я не думаю, что он изменился и не изменится он до конца", – отметила мать кандидата в президенты.

Также Римма Зеленская рассказала о связи между сериалом "Слуга народа" и выдвижением своего сына на выборы.

"Они задумали этот фильм (Слуга народа — ред.) очень давно уже. Но он не думал об этом, что он станет президентом. А потом посмотрел на все это, что творится в Украине и все, думает, "Надо попробовать. Может быть, я смогу что-то изменить. Чтобы люди жили лучше". Поэтому он так пошел. Я не знаю, как получится, никто же не знает это. Как получится, так и получится. Проиграет, значит, проиграет Порошенко. Ничего здесь такого страшного нет", – говорит мать Зеленского.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", жена Владимира Зеленского, Елена, также была против того, чтоб муж участвовал в выборах.