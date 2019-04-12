Нардеп попал в скандал из-за выборов

В понедельник, 15 апреля, в полиции Черниговской области ждут народного депутата от "Блока Петра Порошенко" по делу о подкупе избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Так, правоохранители задокументировали очередной факт подкупа избирателей в одном из помещений народного депутата Украины в Чернигове.

"Полиция собрала достаточно неопровержимых доказательств осуществления подкупа избирателей, поэтому 15 апреля вызывает народного депутата, который имеет отношение к этой приемной, к следователю Черниговского отдела полиции для дачи показаний", - говорится в заявлении полиции.

В ведомстве уточнили, что участие в сомнительных схемах скупки голосов предусматривает наказание как для скупщиков голосов, так и для тех, кто готов свой голос продать. Первым грозит до 7 лет заключения, вторым - ограничение свободы на срок до 2 лет.

При этом, в полиции не сообщили, кого именно из нардепов вызвали на допрос.

При этом "Интерфакс-Украина" уточняет, что речь идет о народном депутате от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергее Березенко, который 26 июля 2015 года победил на довыборах в Верховную Раду Украины 8-го созыва на 205 одномандатном мажоритарном избирательном округе в Чернигове.

Как сообщал "Апостроф", ранее в БПП пригрозили бойкотом парламента из-за скандала с подкупом избирателей.