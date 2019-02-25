Скандал с подкупом избирателей: в БПП пригрозили бойкотом парламента

Во вторник, 26 февраля, фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде собирается бойкотировать голосование, пока министр внутренних дел Арсен Аваков не опровергнет заявления о подкупе избирателей представителями БПП или не предоставит доказательства.

Об этом заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов в эфире телеканала "Прямой".

"К моменту, пока не будет опровергнуты эти политически ангажированные заявления или не будут предоставлены доказательства... наша фракция во вторник, то есть завтра (26 февраля - ред.), не будет голосовать ни по одному вопросу, кроме всех законопроектов, касающихся сферы национальной безопасности и обороны", - отметил Герасимов.

Он напомнил, что глава МВД Аваков заявил о причастности представителей фракции БПП к покупке голосов. По словам Герасимова фракция на своем заседании поддержала позицию с требованием опровергнуть обвинения или опубликовать доказательства.

Вместе с тем во фракции "Народный фронт" связывают намерение БПП бойкотировать голосования в парламенте с нежеланием голосовать за проект закона, инициированный министром внутренних дел, об усилении ответственности за нарушения на выборах.

"Причина столь резкого заявления понятна – завтра на голосование выносится законопроект министра МВД Арсен Аваков №8270 – об ужесточении ответственности за нарушения на выборах, в частности за подкуп избирателей", - написал нардеп из "Народного фронта" Антон Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, подробнее о грядущих выборах президента в Украине читайте в материале "Апострофа": Угрозы выборов: как в Украине могут использовать "руку Кремля".