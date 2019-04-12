Порошенко прокомментировал скандальные "телефонные дебаты" с Зеленским

Президент Петр Порошенко заявил, что его разговор по телефону с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в эфире телеканала "1+1" не нуждается в дополнительных комментариях.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Берлине во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает "Укринформ".

Один из журналистов задал Порошенко вопрос, сможет ли Зеленский вести серьезные международные переговоры, учитывая недавний телефонный разговор с президентом в эфире программы.

"Вы действительно считаете, что я должен это комментировать? Я уверен в том, что те, кто смотрел эту передачу, сами все видели и сами способны сделать выводы. Я думаю, что они сделали и дали соответствующую оценку", – сказал Порошенко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером 11 апреля президент Украины Петр Порошенко вступил в перепалку с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".