РУС. | УКР.

пятница, 12 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

12 апреля

18:46
Зеленский или Порошенко: букмекеры резко изменили котировки на победителя выборов
18:32
Под Киевом военные открыли новую космическую обсерваторию: опубликованы фото
18:03
"Нафтогаз" получил штраф в Украине: названа сумма и причина
18:01
Зеленский провел встречу с Макроном и показал свою команду: фото и видео
17:40
Ответ на санкции: Лукашенко распорядился остановить транзит газа из России в Европу
17:28
Порошенко прокомментировал скандальные "телефонные дебаты" с Зеленским
17:00
Гороскоп на завтра: Тельцы будут домашними тиранами, а Близнецы попытаются уйти от ответственности
17:00
"Голос країни-9": чего ожидать от полуфинала шоу
16:58
Путин сделал громкое заявление об отмене призыва в армию в России
16:54
Ведущая "1+1" рассказала о сорвавшейся попытке "разоблачить" президента в политическом шоу
16:42
​Порошенко сделал немцам заманчивое предложение по газопроводу в обход Украины
16:33
После эфира с Порошенко многие изменили свое представление о Зеленском - эксперт
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Порошенко прокомментировал скандальные "телефонные дебаты" с Зеленским

пятница, 12 апреля 2019, 17:28

Президент Петр Порошенко заявил, что его разговор по телефону с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в эфире телеканала "1+1" не нуждается в дополнительных комментариях.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Берлине во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает "Укринформ".

Один из журналистов задал Порошенко вопрос, сможет ли Зеленский вести серьезные международные переговоры, учитывая недавний телефонный разговор с президентом в эфире программы.

"Вы действительно считаете, что я должен это комментировать? Я уверен в том, что те, кто смотрел эту передачу, сами все видели и сами способны сделать выводы. Я думаю, что они сделали и дали соответствующую оценку", – сказал Порошенко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером 11 апреля президент Украины Петр Порошенко вступил в перепалку с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Первый тур выборов президента Украины: Зеленский победил Порошенко

Тревожные сигналы не только для Порошенко: почему украинцы голосуют за Зеленского

Пинг-понг Зеленского, официанты-бодигарды Порошенко и тайная комната Тимошенко: репортаж из штабов кандидатов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: