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Волосы дыбом от шока: соцсети бурно обсуждают разговор Зеленского с Порошенко в эфире 1+1

пятница, 12 апреля 2019, 07:37

Украинцы стали бурно обсуждать ссору кандидатов президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского в эфире 1+1.

Своим мнением на этот счет они делятся в соцсетях.

Отметим, что конфликт между кандидатами возник из-за того, что они не могли сойтись в дате дебатов, а помимо этого Зеленский постоянно перебивал Порошенко, в результате чего последний несколько раз спросил: "Вы закончили?". Именно после этого Зеленский дерзко ответил: "Я закончу через 5 лет, а вы – 22 числа".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что представители штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского встретились на НСК "Олимпийский".

Напомним, национальный спортивный комплекс "Олимпийский" получил запросы от представителей кандидатов на пост президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского о проведении дебатов.

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