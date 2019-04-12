Зеленский провел встречу с Макроном и показал свою команду: фото и видео

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский со своей командой встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщается на странице Зеленского в Facebook.

"Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции - Елисейском дворце в Париже", - говорится в сообщении.

Вместе с Зеленским во встрече приняли участие экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член НАПК Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.

Также в Facebook было опубликовано видео со встречи.

Напомним, подробнее о кандидате в президенты Владимире Зеленском читайте в материале "Апострофа": Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария.