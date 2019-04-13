Что не так с Зеленским: названы 10 ключевых претензий к политику

В сети активно обсуждают предстоящий второй тур президентских выборов в Украине, а в частности его фаворита - Владимира Зеленского.

Так, в Facebook журналистка Зоя Казанжи опубликовала 10 ключевых претензий к возможному главе государства.

"Я не знаю, что происходило с кандидатом Зеленским в детстве, но что-то там нехорошее явно происходило. Потому что не может человек, выросший в здоровой обстановке, быть столь озлобленным, нервным и срывающимся по любому поводу.

Мы здесь не врачи. Но я знаю, что есть специалисты, которые умеют анализировать состояние человека, исходя из видеоконтента. Конечно, видео, где Зеленский не играл бы роль, а был самим собой, не так уж и много. Но они есть. И, думаю, этих материалов достаточно, чтобы спрогнозировать риски публичного и непубличного поведения наиболее рейтингового кандидата", - написала она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Римма Зеленская, мать кандидата на выборах Владимира Зеленского, рассказала, что родные советовали ему не баллотироваться в президенты.