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Как проголосовать во втором туре: появилось важное уточнение по паспортам

суббота, 13 апреля 2019, 11:39

Граждане Украины могут проголосовать на выборах президента с загранпаспортом только за пределами страны - на избирательных участках.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на слова начальника управления коммуникаций и электронных сервисов Государственной миграционной службы Украины Сергея Гунько.

"То, что ЦИК давала разъяснения, что надо иметь паспорт - ID-карту, паспорт гражданина Украины - книжечку, или заграничный паспорт - это не совсем корректно, так как по заграничным паспортом вы можете проголосовать только за пределами Украины. В Украина вы можете проголосовать только ID-карта или паспорт-книжечка", - сообщил Гунько.

То есть, по заграничным паспортам можно голосовать на избирательных участках, подчеркнул он.

В пресс-службе ГМС отметили, что 21 апреля к выборам в подразделениях миграционной службы Украины с 08:00 до 20:00 будут выдавать паспорта граждан Украины, которые уже готовы к выдаче.

Также граждане Украины смогут получить готовый паспорт и в канун выборов с 09:00 до 16:45.

Как сообщал "Апостроф", лидеру "Радикальной партии" и кандидату на выборах президента 2019 года Олегу Ляшко был выписан административный протокол за демонстрацию на камеру своего избирательного бюллетеня во время голосования 31 марта.

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