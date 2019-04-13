Порошенко записал новое обращение к Зеленскому: опубликовано видео

Президент Украины, кандидат в президенты Петр Порошенко записал новое видеообращение к своему оппоненту Владимиру Зеленскому.

В ролике, опубликованном на странице главы государства в Facebook, Порошенко попросил Зеленского "не убегать от прессы".

"Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. Не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку. Возвращайтесь, прилетайте и поговорите, наконец, с людьми. До встречи. В воскресенье. На стадионе", – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что дебаты должны начаться 14 апреля в 14:00.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы просят главу государства Петра Порошенко рассмотреть вопрос разделения Украины на два часовых пояса.