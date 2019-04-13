Украинцы обратились к президенту с необычной петицией о переходе на летнее и зимнее время

Украинцы просят главу государства Петра Порошенко рассмотреть вопрос разделения Украины на два часовых пояса.

Соответствующая петиция появились на официальном сайте украинского президента.

"Украина занимает большую территорию, поэтому рассвет во Львове и Днепре наступает в разное время по часам, 6.43 и 6.01 соответственно состоянию на 10 апреля.

Прошу вас перенять опыт территориально больших стран (Франции, например) и разделить Украину на 2 часовых пояса, чтобы было удобно жителям всей территории.

Также прошу Вас отменить переход как на летнее, так и зимнее время", - говорится в петиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что комитет Верховной Рады Украины по правам человека поддержал электронную петицию о законодательном урегулировании использования медицинского каннабиса.