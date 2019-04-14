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Самые массовые фото с Порошенко на "Олимпийском": опубликованы интересные кадры

воскресенье, 14 апреля 2019, 17:06
Фото: Александр Гончаров\Facebook

В сети показали необычное фото с участием кандидата в президенты Украины Петром Порошенко во время дебатов в воскресенье, 14 апреля на НСК "Олимпийский".

Соответствующее видео опубликовал в Facebook фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Особенностью фото является то, что оно сделано на 360 градусов. Кроме того, Порошенко на нем заснят с рупором в руках.

Напомним, в воскресенье, 14 апреля, Порошенко дебатировал сам с собой на НСК "Олимпийский", а 19 апреля Зеленский будет проводить дебаты со стадиона, а Порошенко – из студии "Суспильного". Вероятно, между кандидатами будет организован видеомост.

Подробнее о дебатах между Порошенко и Зеленским, читайте в материале "Апострофа": Порошенко ходит по тонкому льду, а Зеленский стоит там, где нужно – психолог.

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