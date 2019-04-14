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У Порошенко озвучили условие для дебатов с Зеленским 19 апреля

воскресенье, 14 апреля 2019, 12:20

Президент Украины Петр Порошенко готов прийти на дебаты на НСК "Олимпийский" и 19 апреля.

Об этом сообщает "5 канал", ссылаясь на слова представителя избирательного штаба Порошенко Олега Медведева.

Также глава государства заявил, что появится на стадионе при условии, что время этой дискуссии не будет совпадать с официальным временем дебатов в эфире "Суспильного".

"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать как туда пойти. Но поскольку они предназначены в то время, когда Порошенко по закону должен быть на "Суспильном" телевидении, как законопослушный гражданин, - Порошенко пойдет на общественное ТВ, а законодательство гласит, что 19 числа должны состояться дебаты на общественном, и ни один из кандидатов в президенты не имеют права проигнорировать требования закона", - пояснил Медведев.

Как сообщал "Апостроф", по словам политического психолога Светланы Чунихиной, батл кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского – это попытка двух самцов показать свое превосходство.

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