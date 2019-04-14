Дебаты Порошенко и Зеленского 14 апреля: онлайн трансляция

В воскресенье, 14 апреля, на НСК "Олимпийском" состоятся первые дебаты между президентом Украины Петро Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Как ожидается, дебаты состоятся в 14.14. Впрочем, не совсем понятно, придет ли на них Зеленский, а также, как поведет себя Порошенко в отсутствии соперника.

Как известно, вопрос относительно даты дебатов вызвал немалые споры между кандидатами, которые закончились скандалом в прямом эфире "1+1". Как известно, инициатива проведения дебатов на НСК исходила именно от Зеленского, однако Порошенко, приняв вызов соперника, назвал дату – 14 апреля. У Зеленского же настаивают, что дебаты на стадионе должны состояться 19 апреля, за два дня до второго тура. В то же время у Порошенко считают, что 19 апреля дебаты должны пройти в прямом эфире "Суспильного".

13 апреля Порошенко записал новое обращение к Зеленскому.

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию дебатов.

Тем временем на странице Порошенко в Facebook уже появилось видео с обратным отсчетом до начала дебатов.

Как сообщал "Апостроф", ранее политический психолог Светлана Чунихина назвала батл Порошенко и Зеленского попыткой двух самцов показать превосходство.