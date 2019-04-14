РУС. | УКР.

воскресенье, 14 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

14 апреля

10:39
​Карпаты вновь замело снегом: опубликовано впечатляющее фото
10:32
Поджог авто в центре Киева: появилось видео сильного пожара
10:10
Травма Ломаченко в чемпионском бою: названы сроки восстановления
10:09
Популярная туристическая страна отменила визы для Украины
10:04
На улицах украинских городов появились герои "Игры престолов": видео
09:46
​В Киеве посреди улицы изнасиловали девушку
09:33
В Киеве два авто сгорели дотла после аварии: фото и видео
09:24
​Опубликовано новое видео мощного удара по позициям боевиков на Донбассе
09:15
Украинский боксер одержал важную победу и стал претендентом на титул: видео
09:07
Дебаты Порошенко и Зеленского 14 апреля: онлайн трансляция
09:00
Зеленский рассказал, почему отказался сдавать анализы с Порошенко: видео
08:50
Где смотреть онлайн Ливерпуль - Челси: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Дебаты Порошенко и Зеленского 14 апреля: онлайн трансляция

воскресенье, 14 апреля 2019, 09:07

В воскресенье, 14 апреля, на НСК "Олимпийском" состоятся первые дебаты между президентом Украины Петро Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Как ожидается, дебаты состоятся в 14.14. Впрочем, не совсем понятно, придет ли на них Зеленский, а также, как поведет себя Порошенко в отсутствии соперника.

Как известно, вопрос относительно даты дебатов вызвал немалые споры между кандидатами, которые закончились скандалом в прямом эфире "1+1". Как известно, инициатива проведения дебатов на НСК исходила именно от Зеленского, однако Порошенко, приняв вызов соперника, назвал дату – 14 апреля. У Зеленского же настаивают, что дебаты на стадионе должны состояться 19 апреля, за два дня до второго тура. В то же время у Порошенко считают, что 19 апреля дебаты должны пройти в прямом эфире "Суспильного".

13 апреля Порошенко записал новое обращение к Зеленскому.

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию дебатов.

Тем временем на странице Порошенко в Facebook уже появилось видео с обратным отсчетом до начала дебатов.

Как сообщал "Апостроф", ранее политический психолог Светлана Чунихина назвала батл Порошенко и Зеленского попыткой двух самцов показать превосходство.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Первый тур выборов президента Украины: Зеленский победил Порошенко

Тревожные сигналы не только для Порошенко: почему украинцы голосуют за Зеленского

Пинг-понг Зеленского, официанты-бодигарды Порошенко и тайная комната Тимошенко: репортаж из штабов кандидатов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: