Порошенко: букмекеры посчитали шансы после "дебатов" 14 апреля

Авторитетные букмекерские конторы обновили котировки на предстоящий второй тур выборов президента Украины, в который вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Котировки были обновлены после того, как состоялись так называемые "дебаты" 14 апреля, на которые не явился Зеленский.

Так, западная контора Bwin предлагает следующие коэффициенты: 1,20 на победу Зеленского, 4,00 - на победу Порошенко.

В то же время отечественная букмекерская контора "Фаворит" дает на Зеленского 1,18, а на действующего президента - 4,10.

"Париматч" же установил на победу шоумена коэффициент 1,20, в то время как на Порошенко он установлен на уровне 4,50.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский сообщил, что ждет своего оппонента Петра Порошенко 19 апреля в 19.00 на НСК "Олимпийский" для проведения дебатов.