В сети показали ночной кошмар Порошенко за 7 дней до выборов

В сети опубликовали яркую картинку, посвященную предстоящему второму туру выборов президента Украины, на которой изображен фаворит гонки - шоумен Владимир Зеленский.

Публикация появилась на странице "Процишин офіційний" в Facebook.

На картинке Зеленский выглядывает из старинного колодца, а подписали публикацию фразой "Семь дней...". Именно столько дней осталось до завершения президентских выборов в стране.

Пользователи активно комментируют картинку. Некоторые из них всячески постарались подколоть Зеленского, который, по мнению действующего главы государства Петра Порошенко, намеренно проигнорировал его приглашение на дебаты.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россия может подстроить убийство кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, чтобы свалить все на Петра Порошенко и разрушить Украину.