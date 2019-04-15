Зеленского могут убить: озвучен план, который разрушит Украину

Россия может подстроить убийство кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, чтобы свалить все на Петра Порошенко и разрушить Украину.

Такой опасный прогноз озвучил Ассоциированный научный сотрудник Королевского института международных отношений Chatham House, известный специалист по тематике России и Украины, в частности по вопросам обороны, Джеймс Шерр.

"Следующие несколько дней (накануне второго тура выборов, – "Апостроф") все равно могут быть очень непредсказуемыми. Скажем так, если кто-то в Москве захочет убить Зеленского, я боюсь, что его электорат обвинит в этом Порошенко, даже если тот будет к этому совершенно непричастен", - отмечает Шерр.

Он говорит, что в том случае, если что-то случится с Зеленским, ситуация в Украине может встать с ног на голову и обвинять во всем будут именно Порошенко, а не Россию, даже если убийц оперативно поймают.

Шерр подчеркивает, что в Украине уровень доверия к президенту и власти – "на опасно низком уровне" и Москва этим может воспользоваться.

"В Кремле будут рассуждать, как повернуть это недоверие украинского населения в том направлении, которое может непосредственно разрушить государство", - резюмировал он.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Порошенко может выиграть выборы только в одном случае - британский експерт.