Дело не в Голобородько: стало известно, почему украинцы голосуют за Зеленского

Украинцы голосуют за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, тем самым выражая протест против действующей власти и системы.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал социолог и генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

"Но могу сказать, что большинство - это протестный электорат, который не хочет голосовать за старую систему, лицом которой для них является Порошенко", - объяснил он.

Также социолог уверен, что украинцы голосуют за Зеленского, поскольку он дает надежду, веру в лучшие перемены.

"Вместо этого мы спрашивали, насколько избиратели ассоциируют Зеленского с его героем в фильме "Слуга народа" Василием Голобородько. Оказалось, что дело не только в этом сериале. Зеленский 15 лет смеялся над политиками, говорил людям то, от чего им становилось смешно. Он показывал правду, реальные недостатки. Казалось, как и в том фильме, что он очень хорошо разбирается в закулисных механизмах политики. У него сложился положительный имидж не только из-за фильма, но и за его деятельности. Для большинства Зеленский относится к тем людям, которые стоят над политиками. Поэтому у него есть авторитет и доброе отношение людей. Зеленский дает надежду, веру в лучшие перемены", - добавил эксперт.

Подробнее о том, почему большинство украинцев выбирает Зеленского и несправедливо оценивает деятельность Порошенко, читайте в материале "Апострофа": Нужно невероятное событие, чтобы Зеленский проиграл выборы - Владимир Паниотто.