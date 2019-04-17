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Дебаты на любой вкус: Порошенко и Зеленского сделали персонажами игры

среда, 17 апреля 2019, 15:49
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В сети появилось веб-приложение – симулятор дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, с заготовленными ответами на вопросы по восьми темам.

Игру опубликовало издание "Настоящее время".

Так, в темах дебатов обозначены следующие вопросы:

- Бизнес в России;

- Донбасс;

- Друг о друге;

- Евроинтеграция и НАТО;

- Коррупция;

- Крым;

- Россия;

- Язык.

Ответы по темам были сформированы из отрывков разных интервью кандидатов в ходе предвыборной кампании. Следует отметить, что количество ответов по темам составляет по 4-5 у каждого из пары.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось заявление НСК "Олимпийский" о том, что кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский договорились об аренде стадиона с 9:00 до 00:00 в пятницу, 19 апреля, то есть дебаты могут продлиться 15 часов.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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