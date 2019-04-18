Как попасть на дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": инструкция

В пятницу, 19 апреля, в 19.00 на НСК "Олимпийский" начнутся дебаты между президентом Петром Порошенко и его соперником во втором туре выборов Владимиром Зеленским.

Как попасть на дебаты

Вход на стадион для посетителей откроют в 16:30. Чтобы туда попасть, нужно предъявить документы для проверки своего имени в списках, а также предварительно зарегистрироваться. Распространением приглашений занимаются штабы кандидатов.

На сайте Зеленского уже висит объявление, что билеты закончились.

Сторонники Порошенко еще имеют возможность попасть на дебаты, заполнив анкету.

Также дебаты должны состояться в студии "Общественного" телеканала.

Правила теледебатов:

- За 10 минут до эфира должна произойти жеребьевка, чтобы определить, кто из кандидатов выступает первым.

- Вступительное слово каждого кандидата должно занять пять минут, а сама дискуссия - 36 минут непрерывного эфирного времени. Завершающее выступление каждого кандидата - не более пяти минут, а реплики кандидатов - не более 30 секунд.

- Формат дискуссии: вопрос кандидату - не более одной минуты, ответ кандидата - не более трех минут, каждый кандидат может поставить максимум четыре-пять вопросов.

Как сообщал "Апостроф", соцсети бурно отреагировали на опубликованные главой Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зурабом Аласанией детали договоренностей кандидатов по дебатам.