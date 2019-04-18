Какая-то дичь: соцсети бурно обсуждают договоренности Порошенко и Зеленского по дебатам

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский все еще не обсудили все детали предстоящих дебатов, которые запланированы на 19 апреля.

Об этом в Facebook написал глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

По его информации, на НСК "Олимпийский" будут установлены две сцены. Также здесь запланированы две телетрансляции.

"Это еще ничего, концертов вообще планировалось четыре: два до, два после (у каждого кандидата свои)", - отметил он.

Известно, что концерты начнутся в 16:00, в то время как начало дебатов запланировано на 19:00.

По-прежнему остается нерешенным вопрос с ведущим или ведущими мероприятия. Также команды кандидатов не согласны проводить одну телетрансляцию.

"Общественное продолжает придерживаться закона и здравого смысла: содержательные дебаты должны состояться в студии НСТУ 19-го апреля в промежутке времени от 20:00 до 21:00 (если иное не будет решено Центральной избирательной комиссией)", - добавил Аласания.

Тем временем в сети активно обсуждают последнюю информацию по дебатам.

Как сообщал "Апостроф", украинцы ожидают от возможных дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко не содержательного диалога, а сценку из очередного ток-шоу.