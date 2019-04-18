Обещанного три года ждут: о чем молчат Зеленский и Порошенко

Эмоциональная и иррациональная составляющая при агитации штабов кандидатов в президенты всегда доминировала над рациональным обсуждением предвыборных программ. Нынешние гонки сконцентрировали внимание общества на проведении публичных дебатов кандидатов в президенты. Но пока украинцы могут наблюдать лишь "спектакль" вокруг дебатов, который отвлекает от сути самих дебатов - критического и конкурентного обсуждения программ кандидатов в президенты.

В то же время к кандидатам в президенты есть и вполне конкретные вопросы, не нашедшие отражения в их предвыборных программах. Понятно, что каждый из кандидатов в президенты делает ставку на собственных сильных сторонах. Но новоизбранному президенту придется столкнуться и с вопросами, которые витают в воздухе, но остаются без ответа на данный момент.

Международный центр перспективных исследований совместно с Украинским институтом будущего в исследовании "Зе выборы ПО-новому: содержание за кулисами шоу" проанализировали программные обещания кандидатов и сформулировали вопросы, которых они избегают, но на которые им стоит дать ответ во время дебатов или в иной форме до второго тура.

О чем не говорит Владимир Зеленский

Предвыборная программа Владимира Зеленского концентрируется на отдельных предложениях в той или иной сфере общественно-политической жизни. Однако, практически всем программным пунктам в его программе не хватает системности и экстраполяции на реалии украинской политики. Отвечать на острые вопросы со стороны общества берутся представители штаба Владимира Зеленского, которые, безусловно, являются профессионалами, однако, нет понимания, как сам кандидат ориентируется в собственной предвыборной программе и механизмах ее реализации.

Нехватка исчерпывающей информации о первых шагах Зеленского-президента заставляет экспертную среду, СМИ и, самое главное - его избирателей додумывать конкретные планы Владимира Зеленского на должности президента Украины. СМИ писали о первых десяти шагах Владимира Зеленского на основе разговора с представителем команды Зеленского, но в тот же день в штабе кандидата назвали эту информацию журналистов недостоверной. Соответственно, у общества так и не сложилось представление о том, какими будут первые действия Владимира Зеленского, в случае его победы на президентских выборах.

Без ответа также остается вопрос о возможных кадровых назначениях. Стоит отметить, что в штабе Зеленского обещают обнародовать список претендентов на "президентские" должности до 19 апреля. Но пока это один из главных вопросов к Владимиру Зеленскому, который все еще остается открытым.

Непонятен также вопрос готовности Владимира Зеленского сотрудничать с другими политическими силами. Стоит понимать, что представители "старой" политической элиты не исчезнут лишь по факту победы Владимира Зеленского на выборах президента. По крайней мере, полгода действующий состав ВРУ и правительство будут работать, поэтому команде Владимира Зеленского придется с ними контактировать, возможно, даже находить компромиссы. В данном контексте также стоит озвучить, что среди украинских политических сил обсуждается возможность проведения конституционной реформы для ослабления полномочий президента. Но неизвестной остается позиция самого Зеленского по этому вопросу.

Стоит понимать, что представители "старой" политической элиты не исчезнут лишь по факту победы Владимира Зеленского на выборах президента Фото: EPA

Можно отметить, что Владимир Зеленский объединил большое количество электората, общим для которого является недоверие и разочарование в "старых" политиках. С одной стороны, объединение украинцев вокруг общего лидера - это положительный момент. Но потенциальная угроза в этом аспекте состоит в том, что избиратели Зеленского имеют иногда довольно разные политические предпочтения: 56% сторонников Зеленского поддерживают вступление Украины в НАТО, а 35% - выступают за внеблоковый статус; 52% - будут требовать поддержки украинского языка, 41% - равных возможностей для всех языков; 47% - поддерживают реформы, ориентированные на внедрение рыночных механизмов, 41% - госконтроля в экономической сфере. Поэтому Владимиру Зеленскому стоит ответить на вопрос, как он будет балансировать между политическими предпочтениями как своих избирателей, так и остальных украинцев.

О чем не говорит Петр Порошенко

Петру Порошенко как действующему президенту Украины следовало бы ответить на вопрос: что помешало ему выполнить свою программу, с которой он победил на выборах 2014 года. В частности, по проведению избирательной реформы, снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины и принятии закона "об импичменте". Игнорирование предыдущих обещаний создает риски образования вакуума доверия к новым программным предложениям, с которыми Петр Порошенко идет на выборы.

В предвыборной программе Петра Порошенко 2019 года нет ответов на ряд других общественно важных вопросов, которые актуальны для страны.

Учитывая неудовлетворительные результаты судебной реформы, в частности в вопросе обновления судейского корпуса, возникает вопрос, планирует ли Петр Порошенко еще раз перезагрузить судебную систему? Проблема отсутствия верховенства права в Украине так и осталась нерешенной.

Не завершена также антикоррупционная реформа. Несмотря на то, что создание антикоррупционной инфраструктуры в Украине практически подошло к концу, к новообразовавшимся органам есть претензии со стороны гражданского общества и международных партнеров Украины. Политическая заангажированность и отсутствие реальной независимости НАПК, САП и частично НАБУ исключает эффективную борьбу с коррупцией. К проблемам в сфере антикоррупционной реформы прибавилось решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной статьи об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение. Кроме того, нерешенным остался вопрос о необходимости декларирования доходов общественных активистов.

В украинской политической системе существует реальная проблема дуализма в исполнительной власти. Полномочия президента и премьер-министра четко не разграничены. Эффективное функционирование исполнительной ветви власти часто зависит от способности президента и премьера находить общий язык. Поэтому возникает вопрос, планирует ли Петр Порошенко взяться за решение этой проблемы? Можно ли ограничиться изменениями в законе "О Кабинете Министров Украины", или для этого необходимо провести конституционную реформу? В контексте совершенствования функционирования органов государственной власти важной остается реформа парламента, которая бы гарантировала права оппозиционных политических сил, усиление ответственности депутатов за прогулы и "кнопкодавство".

Очень провокационным выглядит месседж "Порошенко или Путин" Фото: GettyImages

Кроме того, к Петру Порошенко есть много вопросов относительно чистоты ведения предвыборной агитации. В частности, привлекает внимание масштабная кампания по дискредитации своего оппонента - Владимира Зеленского. Вначале пренебрежительное отношение к Зеленскому демонстрировал сам Петр Порошенко, но затем скорректировал свое поведение. Но, несмотря на это, его предвыборная кампания все еще переполнена "чернухой". Это, в свою очередь, раскалывает общество, что крайне опасно для страны, в том числе с учетом военной агрессии со стороны РФ. В частности, очень провокационным выглядит месседж "Порошенко или Путин". Причем создается впечатление, что пророссийским сделали бы любого кандидата, который оказался бы во втором туре с Петром Порошенко. Также нельзя сказать, что действующий президент не использовал властную вертикаль, правоохранительные органы и бюджетные средства в собственной предвыборной кампании.

За ходом президентской кампании следит почти все общество, но с подачи технологов кандидатов в президенты предметом дискуссий в обществе является сдача анализов Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, новые видеоролики и оскорбления оппонентами друг друга, рассуждения о нравственности использования тех или иных грязных технологий. Даже не стоит говорить, что такой уровень дискурса в обществе не только не раскрывает сути программных предложений кандидатов в президенты, но и сеет раскол в украинском социуме по линии сторонников "Зе" и "П". Вместо этого украинцы должны обсуждать, насколько реалистичными выглядят те или иные предложения кандидатов в президенты, насколько конкретные программные пункты необходимы для государства, как они могут повлиять на дальнейшее развитие нашей страны.

Слепое увлечение "своим" кандидатом и отстаивание его чести в социальных сетях и в кругу единомышленников может привести к тому, что сторонники того или иного кандидата в президенты осознают, что не имеют никакого представления о том, а с чем именно, кроме красивых и эмоциональных лозунгов шел их кандидат на выборы. Поэтому, чтобы не схватиться за голову через некоторое время, обществу нужно принуждать обоих кандидатов в президенты переводить свои баталии в конструктивное русло. "Стадион, так стадион", офис "Суспильного", телемост - это все не имеет принципиального значения, ответы на критически важные для общественности вопросы - вот что мы должны увидеть на публичных дебатах кандидатов в президенты.