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У Зеленского назвали неожиданное имя ведущей дебатов на "Олимпийском"

четверг, 18 апреля 2019, 19:20
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В штабе Владимира Зеленского предлагают назначить ведущую телеканала ICTV Елену Фроляк модератором дебатов 19 апреля на стадионе НСК "Олимпийский".

Об этом "Апострофу" сообщили два независимых источника в штабе Петра Порошенко.

"У Зеленского хотят Фроляк. Но мы против этой кандидатуры. Мы настаиваем, чтобы ведущих дебатов определили на "Суспильном", - рассказал один из собеседников.

У Порошенко не исключают, что договориться по этому вопросу им не удастся. Если же не будет выбран ведущий, дебаты в любом случае пройдут. Но пока неясно, как это будет организовано.

Также стало известно, что штабы не смогли прийти к общему мнению и относительно того, сколько вопросов нужно поставить кандидатам.

"Штаб Зеленского предлагает, чтобы было 2-3 вопроса. Мы считаем, что нужно 5", - поделился источник.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Зеленский не намерен участвовать в теледебатах с Порошенко, которые назначены на 21:00 19 апреля.

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