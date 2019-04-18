У Зеленского сделали заявление по участию в теледебатах с Порошенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что будет дебатировать с действующим президентом Петром Порошенко только на стадионе НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает издание "РБК-Украина", ссылаясь на слова представителя Зеленского Сергея Кальченко.

По словам шоумена и кандидата на пост главы государства, он не планирует принимать участие в дебатах в студии "Суспильного". Согласен Зеленский лишь на стадион.

"Кандидат Владимир Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на Суспильном", - передал слова Зеленского Кальченко.

Как сообщал "Апостроф", в соцсети бурно отреагировали на опубликованные главой Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зурабом Аласанией детали договоренностей кандидатов по дебатам.

Напомним, по данным соцопроса, за кандидата на должность президента Украины Владимира Зеленского во втором туре готовы проголосовать 54% опрошенных респондентов, которые идут на выборы и определились с выбором, в то время как за Петра Порошенко готовы проголосовать 44,1% опрошенных респондентов, которые идут на выборы и определились с выбором.