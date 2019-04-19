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Дебаты на "Олимпийском": о чем говорили Порошенко и Зеленский

пятница, 19 апреля 2019, 20:40
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19 апреля в Киеве на НСК "Олимпийский" прошли дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Дебаты начались на стадионе в 19:00. Порошенко поднялся на одну сцену к Зеленскому. Напомним, там были установлены две сцены, одна напротив другой. Предполагалось, что каждый кандидат будет выступать на своей сцене.

Порошенко и Зеленский перед началом дебатов пожали друг другу руки. А первым с вступительным словом выступил шоумен. Далее политики задавали друг другу вопросы, для речи обоих кандидатов было выделено определенное время.

Зеленский выступил на украинском языке, он рассказал людям о двух разных Порошенко. "Один занимается коррупцией, другой открывает школы", - заявил кандидат. Кроме этого Зеленский рассказал, как встречался с Порошенко на Банковой и тот спрашивал его зачем ему идти в президенты.

Порошенко также говорил на государственном языке и выразил свою позицию: "Вы не кот в мешке. Вы - мешок. У вас в мешке - олигархи и бывшие регионалы", - обратился он к Зеленскому. Также Порошенко обвинил оппонента в оскорблениях Украины, пока идет война.

Зеленский отвечал на вопросы действующего президента. "Вы мне задаете вопросы, на которые должны сами ответить - почему не закончилась война? Потому, что... вот такой вы главнокомандующий!", - сказал он. Шоумен заявил, что держит кулаки, за то, чтобы окружения Порошенко не было в политике.

Оба кандидата сошлись на том, что готовы стать на колени перед матерями погибших солдат на Донбассе. Зеленский стал на колени перед зрителями, а Порошенко отвернулся спиной и стал на одно колено перед присутствовавшей на сцене вдовой погибшего бойца.

Зеленский поблагодарил президента за безвиз, томос, армию, язык. Однако он подчеркнул, что это все не его заслуги, а дипломатов, Филарета, солдат.

Порошенко в то же время признал, что Зеленский хороший актер, но народ не понимает, каким он будет политиком. Также Порошенко назвал Зеленского оберткой: "Вы, Владимир, - проводник олигархов, обертка, за которой прячутся олигархи и представители прошлой власти".

На такую реплику Зеленский ответил, что Порошенко видимо больше разбирается в обертках конфет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились видео и фото подготовки к дебатам.

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