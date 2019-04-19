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Как идет подготовка к дебатам Зеленского и Порошенко: фото и видео с "Олимпийского"

пятница, 19 апреля 2019, 12:37
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Фото: Ян Доброносов\Facebook

Фотокорреспондент Ян Доброносов опубликовал первые кадры подготовки к дебатам кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" в пятницу, 19 апреля.

Соответствующие кадры и видео он опубликовал в Facebook.

Напомним, в пятницу, 19 апреля, на НСК "Олимпийский" состоятся дебаты, в которых возьмут участие действующий президент Украины Петр Порошенко и победитель первого тура выборов Владимир Зеленский. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов.

Отметим, что остаются определенные трудности с трансляцией со стадиона - такие дебаты расцениваются как политическая агитация и должны быть оплачены из штабов кандидатов.

Онлайн трансляцию предвыборных дебатов, смотрите на сайте "Апострофа": Дебаты Порошенко и Зеленского 19 апреля: онлайн трансляция. Начало в 19.00.

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