Дебаты Порошенко и Зеленского 19 апреля: онлайн трансляция

В пятницу, 19 апреля, на НСК "Олимпийский" состоятся дебаты, в которых возьмут участие действующий президент Украины Петр Порошенко и победитель первого тура выборов Владимир Зеленский.

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию президентских дебатов. Начало - 19:00.

07:52 Из-за дебатов немного изменяется работа метро.

7:41 На стадионе будет две сцены, трибуны разделят поперек.

Для обеспечения порядка привлекут до 10 тысяч правоохранителей. С 10:00 до 22:00 будет ограничено движение транспорта на прилегающих к стадиону улицах.

Напомним, 3 апреля Зеленский записал видеоролик, в котором выдвинул Порошенко условия для проведения дебатов. Ночью 4 апреля Порошенко принял вызов Зеленского и согласился провести дебаты на НСК "Олимпийский". Но это только начало.

Затем была эпопея с анализами на предмет зависимости от алкоголя и наркотиков.

11 апреля неофициальные дебаты в эфире телеканала "1+1" пытался устроить Порошенко, однако Зеленский в то время уже был на пути в Париж, где 12 апреля он провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Но Порошенко и Зеленский всерьез повздорили, когда второй позвонил в студию. Основная причина ссоры – кандидаты никак не могли сойтись на том, когда именно должны состояться дебаты.

В воскресенье, 14 апреля, Порошенко дебатировал сам с собой на "Олимпийском". Наконец, 19 апреля, пройдут полноценные дебаты между кандидатами.