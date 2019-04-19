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Известный журналист озвучил главный вопрос к Зеленскому и Порошенко

пятница, 19 апреля 2019, 06:29
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Журналист и глава правления "Громадського радио" Андрей Куликов озвучил главный, по его мнению, вопрос, который стоило бы задать кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому.

В интервью "Апострофу" он рассказал, что упустил шанс задать свой вопрос, когда модерировал дебаты Порошенко без Зеленского 14 апреля.

"У меня есть вопрос, который я давно вынашиваю. К сожалению, мне, очевидно, уже не удастся его поставить ни тому, ни другому кандидату перед выборами. Но так как я предполагаю, что они смотрят и читают "Апостроф", озвучу здесь…. Я пожертвовал этим вопросом к Порошенко как модератор, когда отдал последний вопрос журналисту: "Какую бы черту Зеленского вы бы себе взяли?" И наоборот - Зеленскому: "Какую бы черту Порошенко взял бы он себе?" - сказал Куликов.

По мнению журналиста, такого рода вопросы позволят кандидатам и их сторонникам найти путь к объединению ради общего будущего в одной стране.

"Мне кажется, что никто еще такого вопроса не ставил. Это о том, что даже в злейшем сопернике, которого иногда воспринимаешь, как врага, можно увидеть что-то объединяющее. Оно необязательно сейчас есть, но если вы находите то, чем вы можете поделиться, то тогда между вами может появиться определенное движение навстречу", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил в интервью, что считает президента РФ Владимира Путина врагом. Этим заявлением он формально согласился с риторикой кандидата в президенты Петра Порошенко.

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