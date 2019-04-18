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Зеленский рассказал, кто для него Путин и что делать с Донбассом: видео

четверг, 18 апреля 2019, 09:49
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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский считает главу РФ Владимира Путина врагом.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

По словам Зеленского, в случае победы на выборах он не будет подписывать закон об амнистии боевиков так называемых "ДНР/ЛНР". Также он выступил против предоставления оккупированным территориям особого статуса.

"Я считаю, что это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине также, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы. Но нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов. Много всего", - отметил он.

Шоумен подчеркнул, что с людьми на оккупированных территориях нужно поддерживать контакт.

"Одна из идей наших – это отдельный большой европейский медиа-портал, который вещает на русском языке, который показывают во всей Европе, который говорит правдивые вещи и сообщает о событиях в Украине, которые они хотят слышать. Пустить этот импульс, протянуть им руку помощи, сказать: мы вас ждем, смотрите, вы сейчас в заложниках. Вот, что надо говорить. Это наши заложники там", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что соцсети бурно обсуждают договоренности Порошенко и Зеленского по дебатам.

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